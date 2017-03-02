埔基醫院與中山醫大附醫 神經外科合作
埔里基督教醫院、中山醫學大學附設醫院今天締約神經外科聯盟合作，引入醫學中心級資源，減少居民奔波外縣市就醫之苦。
提升偏鄉醫療品質，埔里基督教醫院、中山醫學大學附設醫院今天締結為神經外科聯盟合作醫院，透過兩院合作，讓大埔里地區有更完整專科醫療資源，提供民眾在地化醫療服務、免奔波外縣市，獲得與都會區同等級醫療照護。
埔基醫院院長陳恒常說，與醫學中心級的中山醫大附設醫院合作，有利大埔里地區居民，可就近看診，而埔基與醫學中心合作，更能有效整合醫療資源，吸引更多優秀醫護團隊及設備進駐，也盼透過合作，提供仁愛鄉、信義鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉更多醫療資源。
中山醫大附醫院長黃建寧說，兩院對服務偏遠地區有一致理念，醫學中心與社區型醫院合作，提供完整基層專科醫療、疾病照護諮詢、重症轉診、慢性病長期追蹤等照顧，讓偏遠地區病患接受完整醫療服務。
埔基醫院表示，民國92年就與中山醫大附設醫院締結「醫療整合與建教合作」，醫學中心分享優勢醫療技術給埔基，至今已有顯著成效，此外，隨著老齡化社會，埔基更加重視老人慢性疾病、長期照護服務需求，努力建構連續性、整合性長期照護服務體系。
埔基醫院表示，除與中山醫學大學附設醫院合作，也與彰化基督教醫院簽訂醫療策略聯盟、與和信醫院簽訂癌症病人共同照護計畫，不斷提升醫療品質與合作醫院，就是希望居民免奔波外縣市就醫。1060302
(中央社)
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