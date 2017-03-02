機捷開通 桃機員工航廈免費搭

機場捷運正式開通，對於每天要服務10萬人次旅客的機場各員工，機場公司表示，凡於機場園區內使用電子票證搭乘機場捷運，由機場公司補助免費搭乘。

桃園機場公司今天表示，由於桃園機場內有不少單位的人需要搭乘機捷，快速服務旅客，因此凡是在機場園區內搭乘機場捷運，往來包括A12第一航廈、A13第二航廈及A14a機場旅館站，只要使用電子票證如悠遊卡、一卡通等，就由機場公司補助免費搭乘；這項措施適用於持有機場管制證之工作人員。1060302

(中央社)