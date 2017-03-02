美副總統預計4月訪日 開展高層經濟對話
消息人士表示，日本與美國政府協調美國副總統彭斯4月中旬訪日事誼，已進入最後階段。彭斯預定4月17日或18日抵達，停留至20日左右。
共同社報導，美、日將全面啟動彭斯與日本副首相兼財務大臣麻生太郎的「高層經濟對話」。
彭斯此行是為了出席在東京舉行的日美經濟會議相關活動。日本政府相關人士透露，政府還考慮邀請彭斯前往京都。
美國政府已經表態，將以締結雙邊自由貿易協定（FTA）取代跨太平洋夥伴協定（TPP），可能要求日本在豬肉、牛肉和稻米等農產品項目作出較TPP更大的讓步。
日本首相安倍晉三今天上午在參院預算委員會會議上表示，麻生與彭斯「將商討何種經濟形式最佳」。
預料雙方將就美國總統川普政府所重視的基礎建設投資，如何善用日本技術與資金，交換看法。
安倍2月訪美會晤川普時就啟動「高層經濟對話」達成協議，將以麻生與彭斯為首，商討貿易、宏觀經濟政策以及基礎建設投資等經濟合作三大領域議題。1060302
(中央社)
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