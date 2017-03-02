司改國是會議第5組增性別議題 賴芳玉欣慰

律師賴芳玉、勵馨基金會執行長紀惠容(右)對司改國是會議新增性別議題感到欣慰。(蕭博文攝)

司改國是會議第五組今日首度召開會議，曾因分組問題表態不想參加的知名律師賴芳玉今日會後表示，很欣慰能在第五組新增性別友善議題，這也是她願意繼續為司法改革工作的動力。小組召集人梁永煌也說，小組委員在和諧的氣氛下達成新增性別友善議題的共識，只是程序上還得要向司改國是籌委會報告。

賴芳玉說，「婦幼安全怎能在社會安全中缺席呢？」今日會議最重要的突破就是讓兒少與性別議題納入社會安全網的子議題，期許在這次國是會議中，能有更多的比重在於討論性別、兒童、少年、被害人等議題。

被問到會議前曾因未被分派到討論被害人、弱勢保護的第一組而有意退出，賴芳玉表示，如果在這次國是會議中無法為關切的人、孩子們、性別議題使力，「我不太知道我在這裡頭還能做什麼？」因此今日的結論對她非常重要。

賴芳玉指出，性別安全的議題涵蓋家庭暴力、性騷擾、性侵害與反跟蹤騷擾等，而關於性別、兒童、少年的議題，或許會與第一組的被害人議題有所重複，但她認為被害者的聲音還是不夠被重視，因此如何就被害者議題連結各組別，是她未來最需要努力的地方。

勵馨基金會執行長紀惠容則表示，即便是不同組別討論一樣的議題也沒關係，就算有衝突也沒關係，可以靠著協商與更多的討論來解決。

(中時)