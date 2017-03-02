跟著媽祖去旅行 探訪鄉間民徑
跟著媽祖去旅行，探訪鄉間民徑，苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步到北港進香，香丁腳亦步亦趨隨行，許多人認識了從來不曾聽過的地名，只要走上第一次，年年都想跟。
白沙屯媽祖進香獲得文化部指定為國家重要民俗的無形文化資產，徒步到雲林北港朝天宮進香已近200年歷史，全程來回400公里，路線飄忽不定，全依媽祖鑾轎指引而行，是其特色，每年吸引數萬隨行香客（香丁腳）。
拱天宮管理委員會指出，今年行程時間拉長到12天，是近10年最長的一次，媽祖體恤信眾辛苦，不再像以前急行軍來回，這樣走起來比較不會辛苦。
北港朝天宮表示，今年發動北港鄰近及縣內其他鄉鎮信眾，一起來迎接白沙屯媽祖，香丁腳加上北港附近信眾簇擁，估計有10多萬人參加盛會，也是今年特色之一。
讓隨行香丁腳印象深刻的是，沒有固定路線，林姓女信眾說，以前急行軍，路線又飄忽不定，走得真有點辛苦，但是也充滿刺激，以前連聽都沒聽過的地名，如褒忠、元長等，現在一點也不陌生。
今年第六次參加行腳的謝姓男子說，有了第一次，就會年年想要參加，每年特地從南部趕來，曾經因為工作關係調到花蓮，也排除萬難隨行，只有親自走過，才能體會其中的深刻與奧妙。
北港鎮長張勝智表示，今年特別將台灣燈會在雲林北港燈區展期，延長到4月23日，迎接4月19日的農曆3月23日媽祖聖誕，在巷弄、觀光大橋、水道頭3個燈區，歡迎各地民眾來賞燈，體驗燈會原鄉北港之美；北港溪高灘地8公頃停車場，也歡迎香客多加利用。1060302
(中央社)
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