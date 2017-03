重層嚇阻 馮世寬：中共若攻台不再是守勢

國軍戰略指導方向調整為重層嚇阻,國防部長馮世寬今天表示,重層嚇阻不是防衛,是一層層消滅,有不同手段拒阻敵方;若中共對台發起攻擊,台灣不再是守勢,重層嚇阻就會實現。

立法院外交及國防委員會今天邀請馮世寬進行業務報告,國防部行之多年的「防衛固守,有效嚇阻」的戰略指導方向,調整成為「防衛固守,重層嚇阻」。

朝野立委質詢時關心到底何謂重層嚇阻?國防部參謀本部作戰次長姜振中在面對民主進步黨籍立法委員蔡適應質詢時表示,調整是依據歷年來漢光演習推演結論,邀集三軍和國防大學按照中共作戰進程兵棋推演的結果,之前是有效嚇阻,重層比較務實。

蔡適應質疑,重層嚇阻和有效嚇阻差在哪裡?難道有效嚇阻比較不務實?姜振中說,重層嚇阻是建構式三軍平衡戰力,著眼不只在戰力保存也著眼戰力發揮。

馮世寬在面對中國國民黨籍立委馬文君質詢時表示,衡量一個戰爭,台灣要付出多少代價,是不是划得來?是不是符合國家整體利益?這就是為何要設定重層嚇阻。

馮世寬說,重層嚇阻這戰略指導,字面上來說要具備多重、多方、多能力戰備,重層除了擊敵一半渡、灘岸決戰、陣地防守,還有最重要是讓敵方海空兵力不能順利達到登陸目的。

馬文君質疑,重層本來就包括陸海空,馮世寬說,當國軍設定重層嚇阻,代表戰力比去年強,有多方面作戰能力,把愛國者飛彈部署到東部去,就是重層嚇阻手段之一;馬文君說,重層就是一層層防衛,馮世寬說:「不是,是一層層消滅,有不同手段拒阻敵方,這就是消滅。」

馮世寬面對民進黨立委劉世芳質詢時說,飛彈指揮部移到空軍轄下,符合重層嚇阻戰略要求,飛指部4個階段隸屬不同單位,戰力不斷增強,現在是指揮統一、事權統一,可在第一時間爭取時效,空軍作戰指揮部有這權責。

馮世寬說,假如中共對台發起攻擊,台灣不會再是守勢,重層嚇阻就會實現,將會轉積極防禦和防衛,保衛國家安全。

此外,馮世寬表示他不贊成台灣引進薩德系統,整體國家安全來說,台灣最重要是自己防衛自己安全,不要涉入戰爭,兩個大國戰爭一定有替代性,台灣不能在這種狀況下做無謂犧牲,保衛自己國家、主權而戰,絕對不是幫其他國家作戰。

民進黨立委羅致政詢問要如何翻譯重層嚇阻以向國際解釋,馮世寬一開始說他不清楚,後來表示同仁向他打小報告是「multiple dilemmas」,常務次長柏鴻輝說,目前還沒有確定英文名詞,但他個人看法是「multiple dilemmas on enemy」,羅致政則建議翻成「Deterrence by forcing multiple dilemmas on enemy」。1060302

