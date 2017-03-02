證據不足 大馬釋放金正男案1北韓嫌犯

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針對北韓領導人金正恩同父異母胞兄金正男遇刺案，馬來西亞檢察總長今天表示，大馬將釋放1名北韓嫌犯。

法新社報導，金正男13日在吉隆坡遭到毒殺後，李正哲（Ri Jong Chol，譯音）遭監禁於警察拘留所近兩週。兩名女嫌昨天剛因金正男毒殺案而遭控謀殺罪。

馬來西亞檢察總長阿班迪（Mohamed Apandi Ali）說：「他將獲釋，他現在是自由人。他的拘留期間到期了，沒有足夠證據起訴他。」

「他將於明天獲釋。」（譯者：中央社張曉雯）1060302

(中央社)