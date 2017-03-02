柯文哲：機捷易衝旅客量 打99分

台北市長柯文哲今天出席機場捷運通車典禮後受訪表示，機捷很容易衝起旅客量，桃園國際機場每年出入有4000萬人次，第1天能做到這樣已很不錯，再度「給機場捷運99分」。

桃園機場捷運上午舉行通車典禮，副總統陳建仁、交通部長賀陳旦、柯文哲、桃園市長鄭文燦及新北市副市長李四川等人出席。

媒體會後提問，上次試乘機捷時打99分，機捷開通後打幾分？柯文哲說，很多東西本來就要慢慢來，「不可能第1天什麼都達到100分，再次給機捷99分」，但還是有需修改的地方。

至於日前曾提及「淡水輕軌會虧錢」，機捷開通有何建議？

柯文哲表示，要看如何經營，還好有桃園國際機場，讓機捷很容易衝起旅客量。桃機1年有4000萬人次，要思考如何把4000萬人次從公路移到捷運，這對機場捷運線來說是很重要的課題。

他說，當初不是反對捷運，而是告訴民眾交通不是只有捷運，還包括公路、鐵路等，解決交通問題時，不要認為只能依靠捷運。1060302

(中央社)