孔傑榮與馬英九對話 替馬抱屈

紐約大學教授孔傑榮今晚與昔得意門生、中華民國前總統馬英九對話，他替馬抱屈，不管兩岸或外交作為未獲應有評價，並認為，馬比前美總統歐巴馬更應該獲諾貝爾和平獎。

今晚對話由亞洲協會（Asia Society）美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）主持，討論題綱：「美台中三邊困境」（The US-Taiwan-Chinese Mainland Dilemma），吸引爆滿聽眾，座無虛席，相當多比例是台海兩岸的留學生，還有外交官員及學術圈人士。

夏偉稱許馬英九任內花了很多時間及努力，試圖解決、融合兩岸許多困難的問題。孔傑榮（Jerome Alan Cohen）更一開始替自己學生打抱不平，認為馬英九的施政未獲應有公平評價，不管是兩岸關係進展、簽了如此多協議或美台關係等外交作為都做得很好，「他應該獲諾貝爾和平獎，怎會頒給歐巴馬？」

與其說是一場師生對話，更像是兩位大師級教授授課，侃侃而談。從228事件、對前總統蔣經國與李登輝的評價、台灣民主化、兩岸關係、「九二共識」、「一中原則」、兩岸青年交流、台灣人意識高漲、再到台灣的經濟地位及未來出路等，話題廣泛，提問更多。

馬英九說，蔣經國開放老兵返鄉探親、解嚴、解除報禁與黨禁，而李登輝任內推動總統直選、民主化。

他也替自己政績發聲，根據國際貨幣基金（IMF）資料，從2008年上任到2016年卸任，台灣人均GDP從全球第32名，升到第22名，超越英、日等國，外匯排名全球第5。

他說，台灣需要融入區域經濟組織，但美新政府決定退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP），台灣是第一個受傷者，而依目前台灣與中國大陸的關係，想加入「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，可能有難度。

針對提問兩岸年輕世代交流互信，馬英九認為，「愈早、愈多、愈好」。早些接觸、比較容易建立互信。至於「台灣人」意識高漲，馬英九則認為答案與提問的方式可能有關，而中華民國憲法還是1947年制定，就連總統蔡英文也必須遵循。

馬英九同時仔細說明當年「九二共識」由來，更驚訝當年北京當局同意接受兩岸對「一中」內涵各自表述的方案。

1個半小時對話，馬英九從一開始有些拘謹，正襟危坐，到後來笑容不斷，還講了兩岸對制度看法不一的笑話：台灣人驕傲早上投票，當晚結果出爐，很有效率；中國大陸人則說，我們也是早上投票，但前一晚即知結果，引來哄堂大笑。馬英九還不忘高聲叫喊要中國大陸留學生有空到台灣玩！

就在對話結束準備起身之際，高齡近87的孔傑榮不小心被地毯絆倒，馬英九隨即將他扶起，師生情誼深厚。1060302

(中央社)