印度南部乾旱 出現抵制兩大可樂聲浪

印度每年旱季缺水都會導致農民自殺，但南部坦米爾那都省今年1月宣布和季提早來到，再度使可口可樂、百事可樂等飲料公司被質疑用水太多，與農民爭水的爭議搬上檯面。

英國「衛報」（The Guardian）報導，印度已有數百萬商家響應抵制兩大可樂公司的飲料商品，坦米爾那都省（Tamil Nadu）的商家更是全面抵制。

印度資源中心（India Resource Center）主任斯里瓦斯特瓦（Amit Srivastava）曾撰寫文章指出，一小瓶可口可樂要用1.9公升的水製成，同時要用大量蔗糖。

文章還引述一份研究顯示，可口可樂是印度最大的甘蔗購買商，百事可樂則名列第3。種植甘蔗需要大量水份，若將這些水份算在生產過程內，估計生產一瓶可樂的用水量達400公升。

斯里瓦斯特瓦批評，甘蔗在印度是錯誤的農作物；而在用水緊張的社區允許設立可樂工廠，更嚴重侵犯到當地人飲水的基本人權。

可口可樂、百事可樂等外資飲料公司遭印度非政府組織批評用水太多，加重印度南部乾旱情況早已爭議多時，早在2004年就有北方省農民和環保團體發動10天示威，批評可口可樂等公司用水太多，且造成汙染。

克勒拉省（Kerala）政府2005年因上述問題強迫關閉可口可樂在當地的瓶裝工廠；北方省聖城瓦拉納西（Varanasi）也在2014年可口可樂工廠關閉後，當局拒絕工廠擴建計畫。

因農民和環保團體向法院提出公益訴訟，印度馬德拉斯（Madras）高等法院去年底下令坦米爾那都省的淡米拉巴拉尼河（Tamirabarani river）河水不准提供給可口可樂和百事可樂在當地的工廠使用，這項禁令為期2個月。

不過，印度飲料協會（Indian Beverage Association）表示，可口可樂和百事可樂在坦省當地提供2000個家庭就業機會，且有近5000個家庭間接受益，協會希望顧客有選擇飲料的權利。1060302

(中央社)