李逸洋陳慈陽上任 任期到109年8月底
考試院今天表示，新任副院長李逸洋、考試委員陳慈陽昨天到任，任期均至民國109年8月31日止。公務人員保障暨培訓委員會主任委員郭芳煜也已到任。
考試院上午表示，新任副院長李逸洋及考試委員陳慈陽，經總統分別於105年12月26日及106年2月9日提名，並於2月24日獲立法院同意，3月1日總統任命。任期均自中華民國106年3月1日起至109年8月31日止。
考試院說，新任考試院副院長李逸洋依法兼任公務人員退休撫卹基金監理委員會主任委員。
考試院表示，上午辦理公務人員保障暨培訓委員會與公務人員退休撫卹基金監理委員會等兩會主任委員交接。保訓會由卸任主委李逸洋將印信交給新任主委郭芳煜，公務人員退休撫卹基金監理委員會則由卸任兼代主委李繼玄將印信交給新任主委李逸洋。
銓敘部上週已將「公務人員退休撫卹法」草案送考試院，李逸洋原定今天下午主持全院審查會議，但因為要先聽取業務報告，延後至7日審查。1060302
(中央社)
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