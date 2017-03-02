林全：30歲以上女性勞參率低需改善
行政院長林全今天表示，30歲以上女性勞動參與率急速下降，顯示女性承擔過多不對等及不友善的社會責任，是非常嚴重的社會問題，需改善。
林全上午出席金馨獎頒獎典禮時表示，台灣性別落差持續縮小，但仍有許多努力空間，將積極完善性別平等各項工作，並希望帶動民間企業，營造性別友善職場環境。
行政院性別平等處公布民國105年性平報告指出，105年女性月平均薪資是男性83.6％，男女薪資差距由95年20.8個百分點降到16.4個百分點，差距逐漸縮小。106年同酬日是2月21日，雖比去年2月23日前進2天，但女性仍需較男性需多工作52天，才能達到整年總薪資相同。
女性勞動參與率方面，25歲到29歲勞參率最高達9成，與男性差異不大，但女性30歲後因婚育及照顧家人，面臨選擇家庭或工作處境，勞參率明顯因年齡增加而降低，約較男性少14％到29％。
據性平處數據，女性立法委員席次持續上升，105年提升到38.1％，較93年底22.1％增加；公開上市或上櫃公司女性董事，105年計2146人，占13.07％，與100年相較，增加1.24個百分點，呈現上升趨勢。
教育領域方面，103學年就讀大專院校女性首次超越男性，105學年女性就讀大專校院占50.6％、就讀碩士學位比率為44.8％、就讀博士學位為32.5％，均較94學年度提升高過5個百分點。1060302
(中央社)
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