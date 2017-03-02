潘維剛：全力以赴 但成功不必在我
宣布參選中國國民黨主席的前國民黨籍立委潘維剛今天談到選情預測時說，她全力以赴，「但成功也不必在我」，只要參與就能創造改變，創造改變是她很大理念與方向。
潘維剛中午接受「雲端最前線」節目訪問，面對主持人詢問是否幫特定參選人搶黨主席洪秀柱票源時表示，她只想改變國民黨，改變就要從參與開始，無論最後誰出線，只要能愛黨、救黨，都是好的人選。
主持人表示，傳聞潘維剛的參選，是因為包括前國民黨籍立委侯彩鳳、前嘉義市長黃敏惠等姐妹淘，私下聚會時都對黨中央不滿，在姐妹淘勸說下才參選；潘維剛表示，很多人都是陰謀論、動機論，她是受到基層友人鼓勵，以及對國民黨未來的期待而參選。
國民黨主席選舉競爭激烈，能贏的特點為何？潘維剛說，應該是包容力；她努力去做，希望所有黨員看得見，雖然起步慢，會急起直追。
潘維剛主張，未來的黨主席，只要2018年選舉六都輸掉三都，就應該請辭下台。1060302
(中央社)
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