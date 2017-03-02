機捷通車未出席 朱立倫：新北有活動

新北市長朱立倫今天表示，非常重視機場捷運開通，已做好轉運及轉乘、接駁等服務。希望大家多去搭乘機場捷運，他自己會去試乘。他沒有去參加機捷開通典禮，是新北還有活動。

朱立倫今天上午在板橋運動場，參加教育局動健康活動、新北市中山國小新校舍動土典禮後，接受訪問。

記者問，「機場捷運今天開通，美中不足的是，您缺席了。」還詢問是否因為日前機捷票價爭議，才導致朱立倫不願意出席通車典禮。

朱立倫解釋，「不是的」，今天因為有兩場活動在新北市舉行，包括運動賽事與國小校舍動土典禮，所以，請副市長李四川代表新北市前往。

朱立倫表示，自己會找機會去試乘機場捷運，今天有請李四川代表新北市，出席機捷通車典禮，日後也會與周邊的城市，有很多的互動。今天的中山國小校舍動土，工程經費將近新台幣8億，動健康的4000人大隊接力賽活動，也很重要。

朱立倫說，希望大家多多乘坐機場捷運，3月下旬要舉行雙北的首長會議，包括缺水、交通等問題，希望能與台北市長柯文哲，針對雙北議題有很好的合作。1060302

(中央社)