無紙化 國光客運推出回數票悠遊卡

悠遊卡公司與國光客運合作發行國光客運「回數票悠遊卡」，即日起到3月31日前申辦的民眾，免收100元製卡費，還可累計UUPON紅利積點。（悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司與國光客運合作發行國光客運「回數票悠遊卡」，今日舉行啟用儀式，第一階段實施路線主要在基隆、桃園往返台北的路線，預計將有5至6萬人可以使用，自即日起到3月31日前申辦的民眾，免收100元製卡費，還可累計UUPON紅利積點。

悠遊卡公司董事長林向愷表示，國光客運回數票悠遊卡上線，加上桃園機場捷運開通，「基北桃生活圈」已成形，未來「基北桃生活圈」的民眾，使用悠遊卡將可搭乘捷運、公車、客運等各種交通工具，暢行無阻。

悠遊卡公司表示，與國光客運合作推動回數票全面電子化，主要目的是提供悠遊卡持卡人一卡多種用途更便利的使用服務，徹底終結客運紙本回數票，除了推動悠遊卡服務更上一層樓外，悠遊卡也率先為便利及環保盡一份心力。自即日起到3月31日前申辦的民眾，免收製卡費，還可累計UUPON紅利積點，一舉數得。

國光客運第一階段實施回數票路線包括台北至基隆及金山、台北至羅東、宜蘭、松山機場至桃園機場、台北至桃園、中壢地區等路線。

新發售的國光客運回數票悠遊卡也具備一般悠遊卡的功能，除可用作回數票外，亦可另外加值使用，無論是搭捷運、公車、小額消費等悠遊卡所有使用的範圍均可使用，悠遊卡回數票採記名的方式辦理，若遺失可辦理掛失。

為了慶祝國光客運回數票悠遊卡的啟用，點鑽公司亦提供好康回饋，即日起至3月底止，活動期間持綁定UUPON會員之悠遊卡、回數票悠遊卡，搭乘國光客運所有路線，每搭乘一趟，即可獲得5點UUPON點數，活動詳情請參考悠遊卡官網。

(中時)