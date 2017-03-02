江蕙在她家認識徐聰明？李亞萍首回小三事件

李亞萍表示對江蕙緋聞男友徐聰明沒印象。（圖／中時資料照片）

台語天后江蕙昨(1日)被爆25年前介入徐聰明家庭，該男前妻L小姐透露，徐聰明當年是因常出入余天家打牌，才結識江蕙進而生情，對此，余天老婆李亞萍今(2日)現身台北海洋技術學院授課，被問此事，她說對男方完全沒印象，並酸爆料者：「都這麼久了還提，陳腔爛調。」

據《周刊王》報導，L小姐稱徐聰明曾是已故藝人高凌風助理，除了與高凌風有交情外，也常到余天打牌，因此認識江蕙。李亞萍今接受《蘋果日報》訪問，被問及江蕙小三事件，直言對徐聰明完全沒印象，撇徐應該是到高凌風家休息，而江蕙確實有到她家打牌，至於小三傳聞，李亞萍不願多談。

而首次擔任副教授的李亞萍，今以一襲黑裝現身教室，引來約80多名學生到場聽課，而余祥銓也貼心現身當助教替媽媽打氣，對於外界質疑，李亞萍澄清不重視薪水，「但當教授是我人生榮耀」，現在台灣演藝圈景氣不好，李亞萍有信心：「我想帶學生走正途。」

(中時電子報)