辣媽林心如誇舒淇美 手勢錯了背後原因很貼心

辣媽林心如大讚誇舒淇「這麼美」。（圖／取材自林心如微博）

林心如1月生下愛女，升格當新手媽媽，產後她鮮少露面，不過仍致力於公益，近日為「關愛保護野生動植物」宣導活動錄製影片，展現高顏值，而林心如今（2日）則曬出與好姊妹舒淇「同框照」，直誇對方美，不過林心如也被舒淇抓包手勢錯了，不過實際原因很貼心。

林心如1月生下愛女，晉升新手媽媽。（圖／本報系資料照片）

女神林心如與舒淇擁如親姊妹的好交情，林心如今在微博曬出與舒淇廣告看版合照，甜誇舒淇「這麼美」，林心如霸氣學對方插腰動作，不過舒淇則調皮留言：「手錯囉，新手辣媽」，林心如則笑說：「這不是怕遮住你漂亮的項鍊嗎」，讓舒淇直呼好貼心，互動顯露姊妹情深。

林心如產後擁好氣色外，身材依舊苗條，照片中她穿束腰大衣外套，完全看不出是一個孩子的媽，另外，林心如頭戴帽子與墨鏡，私底下仍星味十足。

(中時電子報)