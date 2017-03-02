立院不會照單全收？林峰正：國會有獨立職權

司改國是會議第五組召集人梁永煌。(蕭博文攝)

正當司改國是會議如火如荼進行之際，立委柯建銘今日卻表示立院不會照單全收國是會議的決議。對此，籌委會副執行祕書林峰正午間表示，國會本來就有獨立職權，籌委會從未承諾立院會照單全收。第五組召集人梁永煌則認為，召開會議就是要不停溝通，國是會議的決議不僅要說服立委也要說服民眾，共同讓台灣司法更好。

梁永煌說，司改國是會議就是溝通的場域，每個委員都要想辦法說服同組委員贏得支持，未來國是會議做出的決議也要能夠說服立法院，提出好的提案內容、數據、改革方向，尋求立委支持能讓司法進步的修法。

梁永煌表示，各界對台灣司法多多少少不滿，因此召開國是會議找出問題的爭點，研擬未來更好的政策與方向，只要分組委員能夠說服同組委員，相信就能說服立委，如果過程中有溝通不足或需要修正之處，歡迎立委隨時反映。

律師賴芳玉則認為，司改國是會議的性質究竟是諮詢或是政策形成或立法建議，籌委會一定要對如何定位自己有所想法，願意參加國是會議是想為司改盡一分力，如果只是諮詢性質，過去其實已經諮詢很多，期待這是有行動力的國是會議，假設兒少、性別議題是立院所關注的，未來立院是否照單全收，那就是全民要觀察的事情了。

(中時)