拒補票譙高鐵列車長三字經 董座法庭鞠躬道歉
紡織名人翁茂鍾前年搭乘高鐵時，被控要求列車長將他從自由座升等到商務廂，後來因被要求補票，他竟譙列車長三字經；一審將他判罰1萬元，高院今日開庭，翁男當庭向列車長鞠躬道歉，感嘆各界批評造成名譽受損是為最大懲罰，審判長諭知全案訂於30日宣判。
庭訊後，翁茂鍾不發一語，在律師的陪同下離開法院。列車長黃佳帆接受媒體採訪時表示，等翁男的道歉已經等很久，他只接受翁對於講三字經部分的道歉，但翁男批評他服務態度不佳部分，他仍無法原諒，因為這部分太傷害高鐵基層服務人員。
64歲的翁男擔任佳和紡織董事長兼總經理，號稱身家上億元，他在前年8月14日晚上10點左右，在台北車站買高鐵自由座車票搭乘回台南，他向站務人員表示是高鐵執行長鄭光遠的朋友，要求代他尋找空位，列車長黃男接獲通知，引導他到商務車廂玄關處。
列車長黃男告知翁男，可先進入商務廂找空位就座後，再補票價差額，但翁男一聽到就爆怒，他向黃男質疑自己是執行長的朋友為何還要補票？指責對方服務態度不佳，黃男解釋但他不接受，並用三字經「幹你娘」辱罵對方，事後黃男提告。
桃園地院依公然侮辱罪判翁男罰金1萬元，翁不服提上訴，高院今日開庭他堅稱無罪，並辯稱三字經是他的口頭禪，但他隨後向黃男「鄭重道歉」，審判長質疑是否應該有具體行動，他起身對著黃男鞠躬說「向列車長表示最誠摯道歉」，審判長諭知全案辯結月底宣判。
(中時)
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