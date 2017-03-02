和機捷拚了 國光客運新站啟用
拚桃園機場捷運，國光客運台北車站今天啟用，國光客運副董事長王應傑說，往返桃園機場搭乘客運的旅客一定會受機捷影響減少，所以要提供更好的服務，除了目前全天候營運外，新站提升旅客休憩設施，在2樓打造沙發座椅和盥洗室，即日起也與悠遊卡公司合作，推出「電子回數票」。
王應傑表示，市府西區門戶計畫把國光客運西站拆除，但也感謝市長柯文哲睿智，柯拆了西站後耿耿於懷，於是幫忙物色地點，在市民大道捷運M1與M2出口間蓋了新站，王應傑還說，國光每天24小時提供服務，今天新站啟用，宣示國道機場巴士拚了，且新站施工僅有短短2個半月，如果政府都有這麼有高效率，民調都一定50、60%。
總經理吳忠錫補充說明，近來發現自遊行旅客增多，尤其有許多日韓旅客，凌晨到台灣搭客運抵達台北還是凌晨4、5點，旅客不太可能會去住飯店，國光客運另在台北車站提供盥洗室與躺椅，讓旅客可以休息到早上馬上去玩，省去一天住宿的費用。
柯文哲出席啟用典禮時指出，西區門戶計畫6月底將完成，感謝國光客運配合拆遷台北西站，至今一毛錢也都沒有給，搬過來新址反而更好，串連台北車站北一、東三門，提供台北市更棒的公共運輸服務。
(中時)
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