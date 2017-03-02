農委會「捕蜂捉蛇」委外費達數億 立委質疑財源
立委徐永明今日在立法院質詢農委會主委林聰賢時指出，「捕蜂捉蛇」原本都落在基層消防員身上，農委會現規劃將業務由地方政府委外給民間承攬，每件案補助4000元，但光是台東、新北、台南3地，兩年內有5.5萬件捕捉案，換算補助費高達2.2億，錢從哪裡來？農委會如果只想花錢了事，此方案恐怕1年就失敗了。
徐永明表示，「捕蜂捉蛇」業務長久以來由基層消防員負擔，不僅風險大，過程中假如有造成傷亡，因捕蜂捉蛇不適用《消防法》，所以不被視為「因公殉職」，申請不到撫卹金，使基層消防員權益受損。
徐永明指出，目前農委會暫定2月底前完成契約範本，供各縣市政府委外承攬「捕蜂捉蛇」業務，也預估每件委外業務給予約4000元的補助，但光是台東縣、新北市、台南市等3縣市，在2015、2016兩年內就有5.5萬件捕蜂捉蛇案，粗估補助費高達2.2億，錢從哪裡來？
他批，農委會若只想單純花錢了事，眼不見為淨，那不到一年，「委外處理」的方式就會失敗。
對此，林聰賢說，過去地方作法是有立即性危險的，交由消防隊處理，例如毒蛇等等，但平常對於野生動物，要有生命權保障，並有專業知識的，就由林務局處理，相關預算補助，會再多加研擬。
(中時)
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