WBC》緊盯球沒問題 林琨笙盼台灣也有巨蛋

中華隊主戰捕手林琨笙(右)，今積極在高尺巨蛋把握時間練習。(林勝發 攝)

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經典賽中華主戰捕手林琨笙，今第一次踏進高尺巨蛋球場，對於球場適應上，林琨笙表示，飛球還是有可能被吃(消失)掉，守備時需要相當專注，並緊盯著球，不過適應上應該沒有問題。

林琨笙說，從2009年開始，就沒有再去巨蛋，對巨蛋的感覺也差不多忘記了，高尺巨蛋整體設施都很棒，尤其是球員休息區，設備都相當齊全，真的非常羨慕。

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另外談到球場缺失，林琨笙回應，應該每一個巨蛋，都有天花板或柱子吃球的問怡，所以就是要專心的好好盯著球，才有機會接殺，內野的滾地球也比較快，不過都還可以適應。

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林琨笙也提到，雖然球場沒有很大，但台灣應該也蓋著這樣類型的球場，不館天氣如何，都能夠順利打球，不過這樣可能需要五六日都有破萬人次觀觀賞球賽，球團才有可能去接觸巨蛋。

(中時電子報)