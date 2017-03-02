師大附中行政職員抓狂揮刀 遭警制伏

大安警方說明如何奪刀安撫彭男。（陳鴻偉攝）

台師大附中校園今中午12時30分左右，傳出一名彭姓行政職員情緒不穩，在校內拿出預藏牛排刀揮舞叫喊。校方證實，彭男在學校任職15年，從未情緒失控，據了解也無精神疾病史，中午突然拿刀哭泣、情緒崩潰，已送醫治療，但未傷及其他師生。

大安警分局獲報後火速到場，及時將對方制止，隨後將對方送往松德園區強制治療，過程所幸無人受傷，警方正釐清事發過程。

台師大附中表示，45歲彭姓男子非老師，而是正式的行政職員，在校已經15年，據學校資料並沒有精神疾病或其他病史，但今天12時30分午休時間，他卻突然情緒激動，一邊哭泣一邊拿著牛排刀，從至善樓1樓跑到3樓導師辦公室走廊。

校方表示，其他老師發現彭男行為怪異，上前了解，彭男仍情緒激動揮舞牛排刀，但並沒有自傷或傷人行為，而是不斷哭泣，最後經過約半小時，由警方、學校輔導主任與教官陪同就醫。

台師大附中表示，後續處理與協助要視彭男就醫結果而定，至於其他師生，因為他並沒有揮刀傷人，情緒影響不大。至於彭男平時工作表現也頗為認真，個性溫和，目前還不知道為什麼會突然情緒激動。

(中時)