草屯農會理監事改選場面緊張 上百警力到場維安
南投縣各級農會改選列屬一級戰區的草屯鎮農會，今〈2〉日舉行會員代表大會改選理監事，場面超緊張，草屯警分局動員比選舉人多2倍以上的超優勢警力，由分局長婁自強率隊在現場全程監控，選舉過程順利，現任派贏得理事席次、挑戰派則贏得監事席次，互有消長。
草屯農會理監事改選，因雙方會員代表席次相當，形成緊張激烈的競爭形態，警方為防選舉治安事件，動員上百警力到場維安，縣警局督察長張慈慧、刑警大隊長廖水池及檢察官陳俊宏都親自到草屯坐陣指揮，分局長則婁自強則在現場監控。
選舉採限制連記法，每位會員代表可圈選理事4位以內、監事可圈選1位；在緊張凝重的選舉氣氛中進行投開票；選舉結果，現任派獲得5席理事李崧存、吳明重、陳文忠、林連聰、莊清南；挑戰派獲得4席理事簡峻庭、周明義、簡舜祐洪榮燦；理事長可望由李崧存獲得連任。
監事部份，挑戰派獲得2席洪俊規、廖文彬，現任派的原任常務監事洪坤助獲最高票，另有3名監事都11票同票，必須抽籤，結果現任派的洪瑞林未抽中，造成挑戰派贏得1席，初步可能將由洪俊規接任常務監事。
(中時)
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