塵爆事件 朱立倫：續助受害者爭取權益

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新北市長朱立倫（前）2日表示，對於八仙塵爆的後續，將持續聯繫、協助受害者的家屬，保障權益，爭取賠償、補償，與保障權利，希望社會正面的力量，一起幫助八仙塵爆受害者。（教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年3月2日

新北市長朱立倫今天表示，對於八仙塵爆的後續，將持續聯繫、協助受害者的家屬，保障權益，爭取賠償、補償，與保障權利，希望社會正面的力量，一起幫助八仙塵爆受害者。

朱立倫今天上午在板橋運動場，參加動健康的活動之後，接受訪問，提出上述說法。

八仙樂園昨天深夜表示，發生粉塵爆炸事件後，遭勒令停業至今1年8個月。因處於停止營業狀態而無營業收入，公司無以維持，不得不資遣大部分員工。八仙樂園是否能恢復營業及具體時程，仍需依現狀審慎評估。

交通部觀光局裁罰並勒令八仙樂園全部園區立即停業。業者八仙不服提起行政訴訟，台北高等行政法院昨天撤銷原處分。

新北市政府表示，八仙塵爆傷友還在持續復健，身心創痛並未撫平，受害者與業者間的團體訴訟，仍在進行，市府會繼續協助受害者和家屬賠償、復健，爭取最大的權益。1060302

(中央社)