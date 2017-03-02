監獄出生美軍收養 47年後跨海尋親認兄姊
在舊台南監獄出生的林克麗被駐台美軍收養後帶回美國，47年後跨海尋親，如願找到11名兄姊。她高興地說，返美後要寫作出書，記錄與眾不同的人生。
台南市北區戶政事務所2月接獲跨海尋親任務，林克麗希望台灣戶政單位幫她尋覓家人，詢問後才知林克麗民國58年11月在舊台南監獄出生，59年4月被駐台美軍古柏（Cooper）夫婦收養，帶回美國佛羅里達州，從此遠離家鄉。
林克麗在美國求學、就業及結婚生子，在養母及丈夫支持及陪同下，2月16日訪台尋親，就是要見家人一面，這也是林克麗首次回故鄉。
47年不算短，想找兄姊不容易，所幸林克麗養母保留當時收養時的戶籍謄本，完整記載林克麗母親、兄姊等戶籍資料。
北區戶政所就憑這張老舊戶籍謄本，數小時內連絡上林克麗11名兄姊（林克麗排行老么），且和數名兄姊在屏東縣碰面，一償心願。
林克麗等3人還利用機會逛了台南監獄舊址（現今的新光三越新天地、大億麗緻酒店與晶英酒店）、原台南地方法院。
林克麗養母說，過了這麼多年，台南街景風貌有很大改變，但她對到原台南地方法院公證收養證明文件有模糊印象。
2月28日返美前，林克麗和丈夫、養母到北區戶政所致謝，也對她這趟訪台順利找到家人，開心不已。1060302
(中央社)
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