年改風波 立委為教師請命

政府推動年金改革，考慮延後中小學教師退休年齡。中國國民黨籍立委陳學聖今天表示，通常是家長逼著老師退休，而非老師自己不願意退，希望教育部轉達教學現場處境。

陳學聖今天在立法院教育及文化委員會質詢時提到，古時候說「天地君親師」，教師受到社會敬重，但政府推動年金改革，讓很多老師覺得受傷害，日前遊行也是以「要尊嚴，反污名」為訴求。

延後退休年齡議題中，陳學聖引用全國教師工會總聯合會（全教總）的調查指出，55歲是社會大眾可接受的教師年齡上限。尤其在國小，家長普遍不希望孩子給年齡偏高的老師教。陳學聖希望教育部長潘文忠把教師的處境轉達年改會。

對此，潘文忠表示，年金改革過程中，需要更多的對話和瞭解。作為全國教育主管機關，教育部會把所認知的環境狀況，告知年改會。

全教總今天也召開記者會提出多項年改訴求，包括爭取中小學教師退休在現在的「75制（年齡加年資）」上，分10年逐步調整到「85制」，使中小學師資維持平衡與活力。1060302

(中央社)