八大行業毒品通報 邱太三：年底前實施

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法務部長邱太三今天表示，課以特定營業場所毒品通報等4大義務，相關施行細則經行政院通過、立法院備查，今年底前可上路不通報的業者，會受到一定的行政處罰，甚至被撤照。

邱太三今天至立法院司法及法制委員會進行業務報告，朝野立委關切毒品氾濫問題，邱太三下午休息時間接受訪問，談到W飯店毒趴案引發的爭議及補救。

邱太三表示，毒品危害防制條例第31條之1規定，針對特定營業場所有4項義務，入口處設置明顯標示、備置從業人員的名冊、指定出入口管理人員、具有通報義務，如果違反規定，會受到一定的行政處罰，甚至可以撤銷營業執照。

他表示，毒品危害防制條例修法已完成三讀，特定營業場所的範圍必須與經濟部、交通部、各縣市政府做確認，特定營業場所包括哪些範圍？觀光飯店「像W這種飯店一定會在規範內」，大概八大行業都跑不了，pub、夜店。

被問新制何時上路？邱太三說，法律通過後，要有施行細則，施行細則行政院會通過後要送立法院備查，「相信今年底之前一定可以施行」。 1060302

(中央社)