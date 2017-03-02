八大行業毒品通報 邱太三：年底前實施
法務部長邱太三今天表示，課以特定營業場所毒品通報等4大義務，相關施行細則經行政院通過、立法院備查，今年底前可上路不通報的業者，會受到一定的行政處罰，甚至被撤照。
邱太三今天至立法院司法及法制委員會進行業務報告，朝野立委關切毒品氾濫問題，邱太三下午休息時間接受訪問，談到W飯店毒趴案引發的爭議及補救。
邱太三表示，毒品危害防制條例第31條之1規定，針對特定營業場所有4項義務，入口處設置明顯標示、備置從業人員的名冊、指定出入口管理人員、具有通報義務，如果違反規定，會受到一定的行政處罰，甚至可以撤銷營業執照。
他表示，毒品危害防制條例修法已完成三讀，特定營業場所的範圍必須與經濟部、交通部、各縣市政府做確認，特定營業場所包括哪些範圍？觀光飯店「像W這種飯店一定會在規範內」，大概八大行業都跑不了，pub、夜店。
被問新制何時上路？邱太三說，法律通過後，要有施行細則，施行細則行政院會通過後要送立法院備查，「相信今年底之前一定可以施行」。 1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。