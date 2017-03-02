師大附中行政職員持刀揮舞 無人受傷

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台北市消防局今天下午1時5分獲報，在台北市師大附中校園內，一名校方行政人員疑似情緒激動，在輔導室內手持水果刀揮舞企圖自殘，所幸無人受傷，目前已被送往松德醫院。

該名男子為學校行政人員，疑似工作壓力過大，持刀要自殘，警消到場後，不斷安撫情緒，並趁機奪刀，將人送醫治療。1060302

(中央社)