藍黨團：禽流感防疫破功 農委會別硬拗

國民黨立法院黨團副書記長曾銘宗今天說，禽流感的防疫已經破功，農委會不要硬拗了，建議農委會會同衛福部等部會的資源，全力防治，希望能確保農戶與消費者的權益。

台灣今年爆發新舊禽流感病毒疫情，國民黨團上午召開記者會，曾銘宗表示，2月24日禁宰令解除，但是同一天包括花蓮、宜蘭、雲林卻先後淪陷，但是農委會還在硬拗，認為還在掌控中。而農委會防疫做不好，有兩個重要的問題，就是態度與專業都不對。

曾銘宗說，農委會要召開相關研討會，還去吃活魚與騎馬，基本上這就是態度不對；其次是專業不對、鴨鵝不分，既然態度不好，專業又不足，怎麼做好防疫。農委會應該改變態度，提高專業，拿出最好的方式，進行最好的防疫，不要讓禽流感一再擴大與蔓延。

曾銘宗也說，禽流感的防疫已經破功，農委會真的不要硬拗了，因為整個台灣地區都蔓延開了，建議農委會會同衛福部等相關部會的資源，全部動員、全力防治，希望能確保農戶與消費者的權益。

國民黨立委張麗善則說，這7天禁宰令之後，大量釋出的雞隻，經過安檢後在市場上是安全的，希望衛福部能加強宣導說明，讓消費者有信心；但到底疫情的傳染是什麼，也要查出來，不能完全推給候鳥，她強調，大家應該把源頭找出來，控制疫情的擴散。

民進黨立法院黨團幹事長葉宜津召開記者會時表示，農委會發出7天禁宰禁運，是針對H5N6的禽流感，這項禁令結果發現是發揮功能、有效的、成功的，讓H5N6爆發、撲殺，禁宰7天後，沒有再發生H5N6疫情。

農委會動植物防疫檢疫局動物防疫組組長彭明興出席民進黨團記者會，他表示，7天禁令完成後，目前自2月19日以後採的樣品，都沒有驗到H5N6，顯示禁令已經達到效果。1060302

(中央社)