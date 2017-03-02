就是愛國民黨 吳敦義落淚

宣布選中國國民黨主席的前副總統吳敦義今天到台東縣拜票，談到當年親民黨主席宋楚瑜最被看好時邀他當副總統搭檔參選，他斷然拒絕，原因「就是愛中國國民黨」時，落淚語塞。

他說，當年宋楚瑜和前國民黨主席連戰都想選總統，宋楚瑜民意調查支持度達42％，連戰、前總統陳水扁都只有10幾個百分點，宋楚瑜曾邀他當副總統搭檔參選，在宋楚瑜最被看好時，他仍斷然拒絕，原因是他愛國民黨，「連宋一定要配」。

吳敦義一度哽咽語塞，拿出手帕拭淚，約30秒後向黨員喊話，誓言要帶領國民黨振衰起敝，迎回國民黨尊嚴、贏回中華民國光榮。

吳敦義先與黃復興黨員座談，接著到台東縣議會與地方人士座談，包括台東縣長黃健庭、台東縣議會議長饒慶鈴等百餘人出席。

吳敦義說，他擔任行政院長時，莫拉克颱風重創台東，他多次到台東關心復建工程，迅速恢復被摧毀的鐵路、公路，流失的農田也還給農民。

此外，他說，總統蔡英文執政，搞意識形態鬥爭，藉二二八發動反蔣，「根本是為掩飾執政不力」。未來國民黨如果重新執政，要重新走向「九二共識、一中各表」路線，讓兩岸和平發展。1060302

(中央社)