就是愛國民黨 吳敦義落淚
宣布選中國國民黨主席的前副總統吳敦義今天到台東縣拜票，談到當年親民黨主席宋楚瑜最被看好時邀他當副總統搭檔參選，他斷然拒絕，原因「就是愛中國國民黨」時，落淚語塞。
他說，當年宋楚瑜和前國民黨主席連戰都想選總統，宋楚瑜民意調查支持度達42％，連戰、前總統陳水扁都只有10幾個百分點，宋楚瑜曾邀他當副總統搭檔參選，在宋楚瑜最被看好時，他仍斷然拒絕，原因是他愛國民黨，「連宋一定要配」。
吳敦義一度哽咽語塞，拿出手帕拭淚，約30秒後向黨員喊話，誓言要帶領國民黨振衰起敝，迎回國民黨尊嚴、贏回中華民國光榮。
吳敦義先與黃復興黨員座談，接著到台東縣議會與地方人士座談，包括台東縣長黃健庭、台東縣議會議長饒慶鈴等百餘人出席。
吳敦義說，他擔任行政院長時，莫拉克颱風重創台東，他多次到台東關心復建工程，迅速恢復被摧毀的鐵路、公路，流失的農田也還給農民。
此外，他說，總統蔡英文執政，搞意識形態鬥爭，藉二二八發動反蔣，「根本是為掩飾執政不力」。未來國民黨如果重新執政，要重新走向「九二共識、一中各表」路線，讓兩岸和平發展。1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。