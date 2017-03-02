林書豪斬獲17分 籃網終止16連敗

美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪今天客場挑戰沙加緬度國王隊，上場19分鐘、拿下17分，都是復出後新高，助籃網以109比100擊敗國王，終止16連敗。

傷癒復出的林書豪連3場比賽先發上陣，前3節打了14分鐘，上場時間追平復出後兩戰平均上場時間，當時已拿下復出以來新高的11分，另有4助攻、1籃板，讓籃網打完3節以81比72領先國王。

末節剩5分06秒時，林書豪回到場上，終場前4分10秒，再次上籃得分，最後1分27秒及終場前11.7秒，兩度兩罰俱中拿下分數，讓籃網穩住領先。

林書豪上場19分鐘、拿下17分，都是復出後新高，另還傳出5次助攻，抓下2個籃板，助籃網在一路領先情況下，以109比100擊敗國王，籃網也終於終止16連敗。1060302

(中央社)