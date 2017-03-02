8旬老婦擋鄰居去路 判拘役55日
8旬周婦和鄰居唐姓婦人有糾紛，周婦見唐婦在鄰居家門前摘榕樹葉，從住家跑出來，用雙手攔人不給唐婦回家，遭判拘役55日。
根據彰化地方法院今天公布的刑事判決書，周姓婦人和唐姓婦人為鄰居，民國105年10月，周姓婦人看到唐姓婦人在另一名鄰居住家門前摘取榕樹葉，突然從家裡跑出來，先用雙手推撞唐姓婦人，然後再用雙手攔住唐姓婦人，不讓唐婦回家。
唐姓婦人的丈夫林姓男子見狀外出解圍，唐姓婦人才能回家同時報警；周姓婦人向法官辯稱，她沒有妨礙唐婦的行動，揮手是為了做運動，而在接受警方訊問時則辯稱，她只要問唐婦2件事，要婦人把話講清楚，沒有不讓婦人回家，她如果真的要推唐姓婦人的話，人早就倒下來了。
法院法官審視路口監視器畫面，確認周姓婦人的確有擋住唐姓婦人的去路且似有爭執的情形，加上唐姓婦人的丈夫證稱有聽到妻子叫救命，周姓婦人雖然已經88歲，不過法官認為被告面對鄰居糾紛，不思以和平方式解決紛爭，審理期間還數度對告訴人咆哮，犯後態度不佳，因此依刑法強制罪，處拘役55日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。1060302
(中央社)
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