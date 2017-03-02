司法部長說謊？ 美國會籲成立特別小組調查

美國新任司法部長賽辛斯，近日來陷入政治風暴。（圖/美聯社）

繼先前辭職的國安顧問弗林（Michael Flynn）之後，美國新總統川普（Donald Trump）內閣再次出現與俄國「過從甚密」的成員。新上任的司法部長賽辛斯（Jeff Sessions），疑似對在大選期間與俄國駐美大使會面一事，於國會聽證會上說謊，再次引發政壇風暴。眾議院少數黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）要求他立即辭職負責，而麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）更要求成立調查小組來全面徹查。

據美國國會山報（The Hills）報導，繼先前辭職的國安顧問弗林後，川普內閣再次迎來震撼彈，新上任的司法部長賽辛斯，被爆出在大選期間與俄國駐美大使有多次會面，讓在野的民主黨抓到機會，立即施加壓力要他辭職負責。眾議院少數黨領袖裴洛西表示，「賽辛斯違背當初在國會的誓言，並對於他與俄國的關係說謊。我們認為他並沒資格擔任全美執法人員的領導，要求他立即辭職下台！」資深參議員華倫更要求國會，立即成立特別調查小組對賽辛斯進行深入調查，並同時查清楚川普內閣所有與俄國的連結。

川普政府與俄國的關係，從大選期間就一直是美國政壇的焦點和引爆點，被提名為司法部長的賽辛斯，在之前的聽證會中被問及他在選舉期間有無與俄國聯繫，當時仍是議員的他，堅定地表示沒有。卻在近日證實他在去年大選期間，與先前被迫辭職的弗林一樣，與俄國駐美大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）私下見了兩次面，再次挑起美俄之間敏感的神經。

面對反對黨排山倒海的壓力，賽辛斯只透過其發言人對外表示，「兩次會面都是非官方性質的簡短會面，身為國會國防委員會的資深議員，他經常與外國大使與高層進行會面與訪談，再加上事隔多時，賽辛斯部長已不記得與俄國大使會談的內容，更非故意誤導國會。」但事已至此，恐怕川普與賽辛斯將再次面臨華府（Washington D.C.）的政治風暴。

(中時電子報)