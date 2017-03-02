毒嫌吞信卡、偷警美工刀割頸企圖脫罪

吳姓毒品嫌犯趁員警忙碌之際，偷開員警抽屜竊取美工刀往頸部自殘，送緊急送醫，脖子包著紗布。（許素惠攝）

吳姓毒嫌昨晚落網，趁機吞下電話信卡，員警緊急將他送醫，醫生好不容易讓卡排出，不料，上午他又搞怪，趁督察室到分局業務檢查，大家都在忙時，偷開員警抽屜，竊取一支美工刀在頸部畫了兩刀，一時鮮血直流，員警趕緊又將他送醫，幸無大礙，雖然費盡周張拖延時間，但下午還是被依毒品罪嫌移送法辦。

47歲吳嫌是毒品列管人口，昨晚遊盪街頭，被民眾發現舉止怪異報警，警方在他身上搜出吸食器及毒品殘渣，帶回派出所偵訊。

不料，狡猾的他為了拖延移送地檢署時間，在警訊完未久，宣稱肚子不舒服，並表明吞了電話信卡，員警半信半疑，檢查他的手機，發現卡果然不見，唯恐發生意外，趕緊送他去台大急診，醫師一照超音波，真的有卡，緊急替他清腸，費了好大的勁才讓卡排出。

經過一晚的休養，員警上午將他帶回派出所完成筆錄，後押解到偵查隊。等候複訊時，恰好縣警局本部督察室前往偵察隊業務檢測，10多員警忙得不可開交。詎料，吳嫌又起歹念，趁在大家繁忙之際，偷偷打開員警抽屜，偷了一支美工刀往左右兩側脖子又畫一刀，頓血鮮血直流，震驚在場員警。

員警緊急叫救護車將他送醫，幸好只是皮肉傷，未傷及動脈，經包紮後無大礙，近午再被押回分局偵訊，下午終於被移送地檢署法辦。

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(中時)