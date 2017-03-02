人安寒夜送火鍋 街友暖心又暖胃

我要評比

人安基金會新北平安站與三重「京澤日式鍋物」合作，於1日晚上帶著30份特製火鍋讓街友品嘗。（譚宇哲翻攝）

最近連日低溫特報，人安基金會新北平安站與三重「京澤日式鍋物」合作，於1日晚上帶著30份特製火鍋，頂著11度的寒風，在寒夜中發送熱騰騰的鍋物，要讓街友暖心又暖胃，不少街友久未品嘗到熱騰騰的火鍋，除大讚好吃外，更直呼「就甘心！」

京澤日式鍋物常年支持人安基金會新北平安站愛心餐券活動，去年起，每月提供30份火鍋餐券，讓寒士到店裡填飽肚子，今年更主動參與平安站夜訪活動，帶著拿手鍋物讓街友享用。

趙老闆說，清寒學子也好、街友也好，希望都不冷不挨餓，，盼社會大眾寒冬送暖，共襄盛舉。

人安基金會新北平安站長程郁盛表示，因應冷氣團來襲，為使街友不致挨餓受凍，人安基金會啟動防寒關懷機制，如加強夜訪，發放睡袋、保暖衣物及暖食。另外，氣溫低於15度以下時，掛起並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿。

(中時)