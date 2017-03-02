陽明璞玉計畫生活津貼 助弱勢生安心就學

為照顧弱勢生，陽明大學今天表示，個人申請設有「璞玉組」招生，除了學雜費減免及住宿安排等補助，還提供獎學金5萬元及每月5000元的生活津貼。

陽明大學校長梁賡義表示，為鼓勵能克服困境、努力向上的優秀弱勢學生入學，陽明近年在個人申請入學辦法新設「璞玉組」，在大學部各系均提供1個名額，以有志於研習生醫科系的弱勢生為優先招收對象，以增加他們的就學機會，實施以來成效良好，除了幫助這些弱勢學生充分發揮其潛能，也為翻轉台灣弱勢年輕世代盡一份心力。

為了讓弱勢學生安心就學，陽明大學教務長李士元表示，陽明特別成立跨單位的「璞玉計畫」工作小組，並設立「璞玉計畫」專戶積極募款，提供學生在生活、學習、心理及就業等全方位的協助及補助；除學雜費減免及住宿安排等補助措施，更提供入學獎學金5萬元及在學期間每月5000元的生活津貼，使他們不需要為了賺取生活費、四處打工而壓縮學習時間。

李士元表示，陽明大學「璞玉計畫」實施2年以來，發現雖然入學生的學測成績離申請門檻有點差距，但多數學生在學習及適應上均無問題；只有少數學生還未適應大學老師授課方式或不善分配時間，初期學習較為不理想，但經學校提供一對一課業輔導及線上學習等方式協助，均能有效提升其學業表現，並能順利融入、適應大學生活。

陽明大學校友總會第3屆會長顏鴻順表示，過去校友總會曾有意成立獎學金，鼓勵熱心公益和經濟需要協助的學生，卻發現醫學系較少有清寒學生，讓他們感受到，要進入醫學系就讀，除了本身夠優秀，父母和家庭的支持其實很重要，因此校友們也希望藉由長期捐助「璞玉計畫」，幫助更多弱勢學生進入陽明就讀。1060302

(中央社)