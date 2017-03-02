乘客少 曼谷捷運推假日折扣

泰國曼谷紫色捷運線去年8月通車，決定本週末起推出全程15泰銖（1泰國銖 = 0.880169998台幣）的優惠票價，究其原因是乘客數過少，此線未與現行營運中的捷運系統相連。

泰國曼谷的交通擁塞全球聞名，為何新營運的捷運線載運量不理想，這一條自島本（TAO POON）至孔邦派（KHLONG BANG PHAI）共16站的捷運線，是最新完成的曼谷地區大眾捷運，去年8月6日才通車，但載客情況一直欠佳，主要是它未與營運中的藍色線MRT的邦司（BANG SUE）站相連，兩個站大約相差1公里。

去年紫色線通車前，交通部官員和曼谷市政府官員進行試乘兩站間的接駁巴士，結果短短1公里路程，去程只花7分鐘，但回程時遇到大塞車，耗費半小時，雖然免費接駁，但仍吸引不了乘客，目前已經加緊施工兩站間的軌道接駁電車，不過要到8月才能完工。

曼谷市政府為鼓勵民眾多利用，決定紫色線捷運自3月4日起，每逢週末假日和國定假期全程只要15泰銖的優惠票價，全程16站的最高票價是42泰銖。紫色線捷運主要是通往暖武里省主要景點的捷運，著名的景點有全球第四大、東南亞最大百貨商場（WEST GATE）和暹邏吉普賽夜市等，也可以轉到曼谷的後花園陶瓷島（KO KRET）旅遊。1060302

(中央社)