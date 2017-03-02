總統府：廢除監察院的修憲主張沒變

總統府發言人黃重諺今天說，「廢除監察院是我們的一貫修憲主張，這個立場並沒有改變」，但在修憲完成前，監委仍負有彈劾、糾舉及糾正等憲法職權，補提名監委具有實質意義。

監察院有11席監委缺額待補齊，總統府昨天公布提名名單，包括前總統府秘書長陳師孟、前立委劉文雄、趙永清、瓦歷斯‧貝林、現任僑務委員會副委員長田秋堇等人出線；審薦小組召集人、副總統陳建仁今天下午將舉行記者會，正式介紹被提名人。

不過，外界質疑，民進黨過去主張廢考監，現在為何又補提名監委？

黃重諺今天指出，現任監察院正副院長及16位監察委員，都是由前任總統所提名，前屆立法院同意；但經過去年1月16日大選，新民意已經形成。若現階段總統補提名監察委員，並經由新國會審查同意，未來監察院的組成將更能夠反映新民意。

他說，除了讓組成能反映最新民意之外，總統決定補提名監委，最主要的理由就是在修憲之前，在監察院仍有彈劾、糾舉等憲法職權的情況下，總統依照現行憲法，以補提名的方式，延攬包括致力於人權保障等專業人士來擔任監察委員，行使相關憲法職權，讓監察院相關的運作，步上正軌。

黃重諺強調，這次提名的11位監委，在各自的專業領域，無論從國土環境、公共衛生、司法人權、金融財經以及社福等等都有相當傑出的表現，都是非常適合的人選。

他說，近年來，有關是否廢除監察院一事，社會輿論、學界多所討論，有主張將調查、彈劾交給國會，也有主張轉型為獨立人權機構等。「我們必須強調，『廢除監察院』是我們的一貫修憲主張，這個立場並沒有改變」。

黃重諺指出，在修憲完成之前，監察委員仍負有彈劾、糾舉及糾正等憲法職權，除了對行政部門的監督之外，也針對包括司法枉法裁判造成人民權益受到侵害的救濟與保障，因此補提名懸缺11席的監察委員，具有實質的意義。1060302

(中央社)