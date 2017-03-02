日行一善很開心！全國童軍教育績優表揚

全國童軍教育績優單位及菁英童軍表揚大會，鹿港國小的童軍團相活潑有活力。(鐘武達攝)

全國童軍教育績優單位及菁英童軍表揚大會，今天在明道大學熱鬧舉行。(鐘武達攝)

彰化藝術高中童軍團在表揚大會中精彩演出。(鐘武達攝)

我們是日行一善的童子軍！105年度童軍教育績優個人、學校暨菁英童軍頒獎典禮，今天在明道大學登場，總共有32名績優個人及28所績優學校接受表揚，教育部國教署副署長戴淑芬期許，透過教育機關與學校的推動，可以培育更多為社會服務的下一代。

這場表揚績優童軍的頒獎典禮，是由員林高中與明道大學承辦，共有來自全國約700名童軍共襄盛舉，包括教育部國教署戴淑芬副署長、前教育廳長陳英豪、也是彰化縣童軍會理事長的彰化縣副縣長林明裕等人都出席。

今年績優童軍表揚，受將單位分別有績優高中職6所、績優國中11所、績優國小11所，績優個人32名、行政人員4名外，更增列了菁英童軍高中職8名、菁英童軍國中5名及菁英童軍國小3名等，共計80座獎項。

林明裕表示，童軍教育結合戶外教育、體驗教育與品德教育，若能落實在學校中，將有助於培養下一代德、智、體、群、美五育的健全發展，感佩默默奉獻付出的童軍伙伴們。

明道大學郭秋勳校長則表示，明道大學為五星級有機校園，校園內設置豐富多元的戶外探索設施，非常適合舉辦童軍活動，也歡迎全國的童軍伙伴前來體驗。

受獎者都是各縣市推動童軍教育的典範，其中苗栗縣後龍國中老師呂江霖，參與童軍活動16年，從未間斷，因參與童軍而開始學習急救專業技能，現擔任消防局志工和災難醫療急救隊成員，時常在大大小小的活動中，急救站的帳棚都可以看到他的身影，他說，童軍教育可以讓孩子幫助他人，也累積自己的生活技能幫助自己。

台南市台南高級海事水產職業學校童軍團長許志遠，本身是便利超商老闆，參與童軍活動已超過20年，他表示，參與童軍活動讓他獲益良多，尤其對他在員工的訓練上很有幫助，他將童軍的團隊精神和做中學的情境帶入職場，使員工對工作更加充滿使命和責任感。

另外，現場還有來自鹿港國小等小學的小小童子軍，個個活潑有朝氣，他們說，「日行一善」很開心。

(中時)