宜蘭大拜拜文創 送城隍爺Q版書籤

宜蘭市公所將宜蘭城隍廟的民俗活動元素轉化成文創概念，推出大拜拜城隍爺Q版文創書籤。（簡榮輝攝）

宜蘭市公所將宜蘭城隍廟的民俗活動元素轉化成文創概念，推出大拜拜城隍爺Q版文創書籤，市長江聰淵(左)聽取設計師解說書籤的設計理念。（簡榮輝攝）

宜蘭市公所將宜蘭城隍廟的民俗活動元素轉化成文創概念，推出大拜拜城隍爺Q版文創書籤，市長江聰淵親自示範使用立體書籤。（簡榮輝攝）

本周日(5日)為農曆二月初八城隍爺誕辰，宜蘭城隍廟除了當天日巡外，前一晚也安排暗訪遶境。宜蘭市公所今(2日)公布相關交通管制措施。同時也發表宜蘭大拜拜的文創商品，將城隍爺、文武判官、七爺八爺製成5款立體書籤，5日當晚分贈給呷拜拜民眾。

宜蘭市長江聰淵表示，現代工商社會忙碌，請客呷拜拜辦桌的機會越來越少，宜蘭市公所於城隍爺誕辰大拜拜當晚舉辦「宜蘭大拜拜星光音樂晚會呷辦桌」活動，藉此讓民眾可以宴請親朋好友，齊聚聯絡感情，一邊呷好料，一邊欣賞藝人明星表演，席開500桌，沒多久就被預訂一空。

市公所除了結合當地一年一度民俗慶典外，也將民俗文化元素當作文創概念，吸引年輕人目光。城隍廟內威嚴無比的城隍爺、文判官、武判官、七爺、八爺，經過設計師畫筆描繪，搖身成為5款Q版書籤，除了當書籤使用，也可仿真安插在城隍廟紙板上，公所限量印製5000組，3月5日要分贈給呷拜拜民眾。

江聰淵說，書籤的用途是為了方便回頭翻閱書籍查詢需要資訊，而城隍老爺與眾神也主掌人間善惡判別，取其寓意，希望大家時刻檢視自我。

由於宜蘭城隍廟於每年農曆二月初八城隍誕辰都會安排巡繞，稱為「日巡」；前一晚也會在七爺、八爺的引領下先行巡城，提前關心城內平安，懲奸除惡，稱之「暗訪」。屆時巡繞隊伍行經路線將實施機動管制，3月4日晚間6時、5日下午1時，宜蘭市區道路將會有配合巡繞隊伍的機動交通管制，請用路人注意。

(中時)