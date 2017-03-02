監察院變養老院 國民黨團批蔡英文詐騙集團

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國民黨團總召廖國棟(右二)、書記長王育敏(左二)、立委曾銘宗(左一)、立委王惠美(右一)2日召開記者會，痛批蔡英文是詐騙集團，把監察院變養老院。(顏謙隆攝)

國民黨團總召廖國棟、書記長王育敏、立委曾銘宗、立委王惠美2日召開記者會，痛批蔡英文是詐騙集團，將監察院變養老院，要求重新提名監委。

總統府昨公布11位監委補提名人選，包含僑委會副委員長田秋堇、親民黨副秘書長劉文雄等都入列。不過民進黨過去在野時期長期主張廢除考試院、監察院，外界質疑補提名行為與其政黨價值違背。

(工商)