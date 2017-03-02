獄政列優先議題 司改委員擬參訪監獄
司改國是會議第五組今日首度召開會議，決議由法官許士楓擔任副召集人，將獄政問題列為3月16日第二次會議討論議案，並擬安排到宜蘭監獄實地觀察。
曾因殺人案入獄的律師劉北元是今日會議焦點之一，會前表示虛心接受各界批評，會盡最大努力彌補，會中則以過來人身分建議應於上午參觀監獄，以免干擾收容人作息。
小組召集人、今周刊社長梁永煌會後表示，「司改的重要標準是我們標舉什麼，但我們做到了沒有？以獄政而言，我們標榜教化，但做到了沒有？我國監獄收容人每人只有0點67坪，是亞洲最小的國家之一，林克穎以此理由不想回台執行，這是國恥啊！」
梁永煌還表示，人常說孰能無過，知過能改就該給他鼓勵，劉北元到底有沒有改過？「我覺得是有！如果你說沒有，請你提出證據。」在沒有證據之前，我們應該支持劉北元啊，這不是我們標榜的價值嗎？
(中時)
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