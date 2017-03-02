宜蘭中小學運動會 「古弟」到場為全運會造勢

宜蘭縣中小學運動會今開幕，全運會吉祥物「古弟」也到場與學童共同熱舞。（簡榮輝攝）

宜蘭縣中小學運動會今開幕，2900多名優秀運動選手競逐28個競賽錦標與120面冠軍金牌。（簡榮輝攝）

宜蘭縣中小學運動會今開幕，2900多名優秀運動選手競逐28個競賽錦標與120面冠軍金牌。（簡榮輝攝）

宜蘭縣中小學運動會今開幕，2900多名優秀運動選手競逐28個競賽錦標與120面冠軍金牌。（簡榮輝攝）

宜蘭縣中小學運動會今開幕，2900多名優秀運動選手競逐28個競賽錦標與120面冠軍金牌。（簡榮輝攝）

宜蘭縣105學年中小學運動會今(2日)開幕，2900多名選手齊聚宜蘭運動公園體育場，角逐28個競賽錦標與120面冠軍金牌。由於宜蘭縣承辦今年全國運動會，縣府也安排全運會吉祥物「古弟」到場與學童共同熱舞，預告10月全運會在宜蘭。

宜蘭代理縣長吳澤成表示，縣府施政核心「幸福宜蘭」，其中一項縣政目標就是建構優良運動場域以及培養運動習慣，因為體能與運動密不可分，藉著規律運動達到強健體魄，進而建立自信心與健康心理素質。也希望宜蘭能以全民運動風氣來迎接十月來自全國的全運會選手。

今年宜蘭縣中小學運動會由員山鄉各校負責承辦，開幕典禮上，縣府特別安排今年全運會吉祥物「古弟」與員山學童一同帶領全體選手、觀賽學生以輕快舞步，伸展肢體熱身，除了讓選手們以輕鬆心情稍微暖身，也希望將運動精神延續到十月份登場的全國運動會。

前陣子卑南族女歌手紀曉君於臉書貼文提醒全運會吉祥物「古弟」諧音不雅，縣府當時立即回應，絕無對原住民不敬之意。副縣長朱壽騫昨於縣務會議提及，原本還有點冷的全運會，如今因為「古弟」諧音事件，全國多數人都知道今年全運會在宜蘭。建議教育處若要舉辦全運會相關活動，可考慮邀請紀曉君前來共襄盛舉，並感謝她的好意提醒，意外達到炒熱全運會之效。

(中時)