反制薩德 前解放軍少將建議：外科式手術清除

美國在南韓部署薩德系統(圖)近日取得實質進展，大陸軍事學者羅援建議，大陸必要時可對該薩德陣地進行「外科手術式」的「硬殺傷」，定點清除。(圖/美國陸軍)

美國在南韓部署薩德系統近日取得實質進展，大陸著名軍事學者羅援2日在中共官媒《環球日報》發表評論稱，大陸必要時可對該薩德陣地進行「外科手術式」的「硬殺傷」，定點清除，使韓民眾知悉韓國政府允許美國在韓國部署「薩德」，並沒有給韓國帶來安全，反而帶來了危險。

解放軍退役少將、現為軍事科學院國家高端智庫學術委員會特邀委員的羅援，針對反制薩德提出幾項建議；他表示，可在中國境內針對薩德迅速部署反輻射飛彈，在必要時可對X波段雷達進行「軟殺傷」，燒毀該雷達的無線電元器件，使其成為「睜眼瞎」。並加強我飛彈發射陣地的防護性措施，包括加固陣地的抗打擊能力、反偵察能力、對敵方武器裝備進行電磁干擾的能力和誘騙誤導能力。

羅援建議，可於薩德系統當面部署更多飛彈，以數量在局部地區形成飽和性攻擊優勢，同時在質量上加強飛彈的突防能力，使美韓防不勝防。他指出，大陸可與俄羅斯聯手，加強反飛彈軍事合作，共同維護地區戰略平衡與和平穩定。

羅援也建議對韓國進行報復措施，對與部署薩德相關的韓國產業鏈、商業鏈施以懲罰式的報復措施；抵制樂天集團的商品和商業行為，取消或擱置該集團的某些在華項目，讓該集團為其錯誤的決策付出慘重代價。

羅援說，可限制對韓國某些敏感地區的中國遊客規模，對前往這些地區的中國遊客發出旅遊安全警告，以防韓方以保護機密為名，借機挑事。

羅援強調，在某些全球和地區性安全事務上，對美日韓採取不合作政策。美日韓既然不尊重中國的重大安全關切，中國也沒必要事事處處太「君子」，決不能在尊重其他國家安全關切的同時，反而危害國家的安全利益。

(旺報)