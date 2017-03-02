大寮金世界遊戲場被抄 查扣59機台

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高雄巿警局去年底接獲檢舉，指位於高巿大寮的「金世界」電子遊戲場，雖然擁有合法證照，卻與賭客從事兌換現金的不法賭博行為。

高巿警督察室監控2個月，2日凌晨開鍘突襲遊藝場，當場查獲店員佯裝客人幫賭客洗分、兌換彩金，查扣店內百家樂、水果盤、捕魚等各類機台59台，起獲賭資6000元，櫃檯營業金2萬3927元，將店長、服務生及賭客等7人依賭博罪及電子遊戲場業管理條例等罪移送地檢署偵辦。

(中時)