NBA刺客湯瑪斯擺脫低潮 塞爾蒂克宰騎士
儘管克里夫蘭騎士詹姆斯繳出大三元，波士頓塞爾蒂克今天靠著NBA「第4節刺客」湯瑪斯找回投籃手感，加上第4節全面掌控局面，仍以103-99力克衛冕軍騎士。
湯瑪斯（Isaiah Thomas）賽前已連續4場找不到投籃準心。他本場砍下31分，另有5次助攻。
詹姆斯（LeBron James）以28分、13籃板及10助攻締造生涯第49次大三元，不過湯瑪斯在末節關鍵時刻技壓一籌。騎士與塞爾蒂克目前戰績在東區聯盟高居前兩名。
湯瑪斯在比賽最後49秒獨得5分，帶領塞爾蒂克在本季前兩次交手均落敗後拿下首勝。
湯瑪斯在關鍵時刻先為隊友克勞德（Jae Crowder）和布萊德雷（Avery Bradley）助攻兩記三分球，終場前49秒再自己砍進1記三分彈，將比數追成99-99平手。終場前28秒，湯瑪斯切入上籃被犯規，兩罰俱中，為塞爾蒂克奠定勝利。
騎士控衛厄文（Kyrie Irving）接著跳投失手，大前鋒湯普森（Tristan Thompson）搶下籃板將球交回被守緊的詹姆斯手上，詹姆斯傳給底角有大空檔的威廉斯（Deron Williams），然而加入騎士來到第2場的威廉斯卻長射不進。
克勞德抓下籃板，終場前4秒兩罰命中，騎士無力回天。
塞爾蒂克中鋒霍福德（Al Horford）攻下9分、10籃板、10助攻，幾乎創下大三元佳績。
由於主將陷入得分荒，塞爾蒂克在明星賽後4戰3負，今天獲勝後，本季戰績提升到39勝22負。（譯者：中央社徐崇哲）1060302
(中央社)
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