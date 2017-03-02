楠玉淨水場檢出塑化劑 水公司複測

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(中央社記者張榮祥台南2日電）環保署公佈全國淨水場水質監測報告，台南市的楠玉淨水場被檢出塑化劑，自來水公司已採水複測，檢測報告近日內出爐。

台灣自來水公司六區處長李丁來今天指出，目前塑化劑尚無法規標準，但水公司103年至105年自行監測處理過的清水，都未檢出塑化劑。

楠玉淨水場的水源來自曾文水庫，淨水場主任陳東成說，抽檢時間點的環境因素，有可能影響抽驗結果。當前水質監控未列入塑化劑標準，政府可考慮列入。

楠玉淨水場主要供水給楠西密枝及照興頂湖部落，供水量每天2000多公噸。1060302

(中央社)