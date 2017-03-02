談烘培坊勞資爭議 羅友志：我又要被轟了

羅友志上談話性節目後，臉書自曝發言恐遭砲轟。(圖/羅友志臉書)

資深媒體人羅友志常透過臉書評論時事，話題常會吸引網友爭相討論，不過近日上完《新聞挖挖哇》後，他則在臉書表示自己又闖禍了，導致一年一度的砲轟大會又要開始了。

羅友志昨晚上《新聞挖挖哇》，先是談及永采烘焙坊惹出的勞資爭議，結果遭網友抵制導致「停止營業」，他表示這種憤怒的公審無法解決社會問題，但話鋒一轉則指出實習生超時屬違法私約，卻因被公平對待就可召喚公審？接著再提《筌聖老家》軟禁外籍勞工14年，換算年紀屬「未成年工作」已違法在先，但是誰縱容此事發生，也是需要值得探討，不過觀察後他認為勞資雙方沒有誰對錯，因為答案相當明顯「全輸」。

此外他也提及幾年前在節目上討論的議題，當時被網友轟的體無完膚，甚至還要求製作單位不得請他再上節目，雖然後來媒體證明他的清白，不過已經沒有人在關注此議題，而這次則是沒有人能證實他是對的，也讓他感嘆自己再度闖禍。

(中時電子報)