慶祝雙五星 豪華酒店住房享優惠
奧斯卡金像獎剛落幕，擁有酒店界「奧斯卡」之稱的《富比士旅遊指南》（Forbes Travel Guide）也於日前公布第59屆富比士旅遊指南評鑑大獎，台北文華東方酒店及其芳療中心首次雙雙獲頒五星最高殊榮，成為全台第一且唯一榮獲兩項富比士五星大獎之酒店，全球共176間酒店及56間芳療中心獲得五星榮耀。
台北文華東方酒店總經理施峻彥表示，獲得這項國際殊榮對酒店來說絕對是最佳的認可，將秉持集團高品質服務，揉合台灣熱情好客的在地精神，繼續努力為國內外賓客提供完美服務。
《富比士旅遊指南》是國際最具權威性的評比機構，多年來為旅遊行業提供最全面的酒店、餐廳和芳療中心的評鑑及評論，由專業評審團隊匿名調查，除了酒店的服務與設施外，更加重視的是服務品質。
為歡慶酒店及芳療中心獲雙五星殊榮，台北文華東方酒店自3月1日至31日推出「星光熠熠」住房專案，17坪豪華客房每房每晚12,500元起（加10%服務費與5%稅金），享受60分鐘雙人Spa療程，以及雙人早餐，原價超過30,000元。
(中時)
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